نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية السعودية أساس في استقرار المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: «إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 89، إنما هو احتفال بمناسبة قومية غالية، تمثل يوماً تاريخياً في حياة المنطقة والعالم، وهو أيضاً مناسبة مواتية للتعبير الصادق عن ما تجسده العلاقات الأخوية العميقة، بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من قيم ومبادئ مشتركة، وإنجازات وعطاء متواصل في كافة المجالات».

وأضاف في تصريح له مناسبة اليوم الوطني السعودي: «إن هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين، إنما تمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة، وسبيلاً فعالاً للنهضة والتقدم على جميع المستويات، وإن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، يمر علينا هذا العام، ونحن نشهد الإنجازات العملاقة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات والميادين، إننا في الإمارات نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن تستمر المملكة في مسيرتها الظافرة».

وقال معاليه: «إننا إماراتيون وسعوديون، شعب واحد في بلدين يجمعهما التاريخ المشترك، والأهداف الواحدة، والعلاقات العميقة في كافة المجالات، والتي يرعاها بحمد الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما يعمل على تقويتها باستمرار، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

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