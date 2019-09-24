أمل القبيسي: الإمارات تدعم كل ما من شـأنه الارتقاء بعلاقاتها مع السعودية

المصدر: نور سلطان - وام

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا الذي يعقد في عاصمة كازاخستان نور سلطان تحت عنوان: «آوراسيا الكبرى: الحوار والثقة والشراكة».

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، خلال اللقاء، عمق علاقات الأخوة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تجسد المصير المشترك وبما وصلت إليه من تنسيق وتشاور عميق يعكس رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما إزاء القضايا المطروحة خليجياً وإقليمياً ودولياً.

وهنأت أمل القبيسي رئيس مجلس الشورى السعودي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية. وأوضحت أن الإمارات ستبقى داعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالعلاقات الثنائية ولتظل مثالاً يحتذى بين الأشقاء ونبعاً تنهل منه الأجيال القيم الأصيلة.

وبدوره أكد رئيس مجلس الشورى متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والتي توطدت عبر عقود من الزمن برعاية القيادة الرشيدة في الإمارات والسعودية، ما أكسبها تجذرا وعمقا تجسد في تطابق مواقف البلدين إزاء العديد من قضايا المنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي تترجم علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين من تنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا، وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين لتكون نموذجا للتعاون البرلماني على المستوى العربي بما يخدم القضايا العربية والإسلامية.

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