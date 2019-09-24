أجواء احتفالية في أبوظبي ابتهاجاً بالمناسبة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي: «أن تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة التي تحرص على ترسيخ قيم الأخوة والتعاون في شتى المجالات، والعمل في صف واحد من أجل رفعة الأمة العربية والإسلامية، وحفظ السلام العالمي». جاء ذلك ضمن الاحتفالية التي نظمتها بلدية أبوظبي احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 89 في مبناها الرئيس.

وتضمنت احتفالية بلدية أبوظبي باليوم الوطني السعودي عروضاً لفرقة الحربية في مبنى البلدية الرئيس، وإنشاء لوحة كبيرة لتدوين عبارات التهاني والتبريكات من قبل متعاملي البلدية وموظفيها، للقيادة السعودية والشعب السعودي، كما أضاءت البلدية مبناها، وجسر الشيخ زايد، وتركيب أعلام المملكة على جسري مصفح والمقطع.

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