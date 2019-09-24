أمل المسافري تتبنّى تطبيق البرلمان الإماراتي الذكي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت المرشحة أمل بنت حمد بن ضبعون المسافري، عن إمارة رأس الخيمة، تبني برنامجها الانتخابي على إنشاء تطبيق البرلمان الإماراتي الذكي ليكون منصة تتيح للمواطنين حضور الجلسات مباشرة من أي مكان عبر هواتفهم النقالة، كما يكون هو قناة التواصل الرئيسية بين جميع الأعضاء وشعب الإمارات، في رغبة منها لرفع نسبة الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي، وتحقيق التمكين السياسي عبر التواصل الفعال بين المجلس والمواطن.

وأشارت المسافري إلى أن برنامجها الانتخابي ينطلق من رؤية تحقيق الريادة العالمية في نهج الشورى المستمد من نهج قادتنا وولاء شعب الإمارات، وتقديم نموذج للحكم الرشيد يبهر العالم، ضمن رسالة استكمال مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، وتبني المسرعات الدستورية والتشريعية بأسلوب ريادي يحقق الطموح والمصير المشترك للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة ضمن شعار «من أجل سعادة الإمارات».

وتركز المسافري في برنامجها الانتخابي على تكوين مرصد وطني جامع يحصي كل الحملات والتجاوزات والنيل من سمعة الإمارات ومكانة قيادتها وأصالة شعبها، وتضحياتهم الجسيمة، وذلك من خلال توحيد الكلمة وحشد الجهد الوطني والرسمي في التصدي لأي هجمة مغرضة والرد عليها بشكل يعكس قوتنا وثقتنا بوطننا وقادتنا وشعبنا، وبأسلوب يعكس قيمنا وأصالتنا.

وأكدت على الالتفاف الوطني حول قادتنا من خلال تجديد العهد والوعد لهم بالسمع والطاعة، وذلك من خلال تفعيل وثيقة المواطنة الإيجابية التي تتيح للأجيال الناشئة، التي بلغت سن الرشد، الاطلاع والتوقيع عليها، وأن تعبر عن حبها لقادتها، وتحصينها من أفكار هدامة تحول بينهم وبين قادتهم، أو التأثير على قناعتهم، وأن يتشربوا سيرة القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وأضافت أن محاور برنامجها الانتخابي تشمل تفعيل دور المجلس الوطني (البرلمان الإماراتي الذكي.. الأول في العالم)، حيث يعتبر المجلس الوطني بمثابة البيت الوطني الذي يجمع المواطنين بكافة أطيافهم تحت سقفه لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، لذلك لابد من تبني آلية تتيح لهم الاطلاع على سير أعماله ومتابعة جلساته، وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر منصة تسمح لهم بحضور الجلسات وتوجيه الأسئلة لمن يحددونه من أعضاء.