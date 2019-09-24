ماجد العصيمي: خدمة المجتمع الإماراتي شرف لي

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن ترشحه لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن هذه الفئة، يأتي من منطلق حرصه على التعبير عن أصوات وأفكار كل طبقات وشرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم، الذي هو واحد منهم يعرف احتياجاتهم ويمتلك القدرة الكافية والخبرة اللازمة للتعبير عن كل قضاياهم تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن الإسهام في خدمة المجتمع الإماراتي ككل هدف أساسي وشرف له كمرشح يتطلع إلى نيله في انتخابات المجلس.

دعم القيادة

وقال العصيمي: لقد تلقيت دعماً كبيراً من جانب قيادتنا الرشيدة والمجتمع، الأمر الذي دفعني إلى مواجهة تحديات الإعاقة التي ألمت بي في سن مبكرة من عمري، وكان سبباً مهماً في التحلي بالعزيمة والإصرار لبلوغ أعلى المناصب، متطلعاً إلى الحصول على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أنه يمتلك برنامجاً انتخابياً لا يتوقف عند أصحاب الهمم وقضاياهم فحسب لكنه يقدم أطروحات هامة لمعالجة معظم القضايا التي تخص المجتمع، حيث يتطرق البرنامج الانتخابي إلى ملفات: المرأة وملف التوطين، والإسكان وكبار المواطنين، والشباب وعلى رأس الملفات السابقة قضايا أصحاب الهمم، بما يحقق الآمال والطموحات نحو مزيد من التقدم والتطور لمجتمعنا الإماراتي.

واجب وطني

وأضاف: إن الواجب الوطني يحتم على الجميع المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو بالترشح وتلبية نداء الوطن وتقديم دور فاعل في المجتمع، ومن هذا المنطلق جاء ترشحي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، متسلحاً بالخبرة الكبيرة التي أمتلكها في كل المجالات وبالرغبة الصادقة في خدمة مجتمعي، حاثاً الجميع على التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية ولعب دوراً فاعلاً وإيجابياً.

وأشار العصيمي إلى أنه اتخذ قرار ترشحه قبل سبعة أشهر وهو ما نال ترحيب من حوله، لما يمتلكه من خبرات ميدانية وعملية تؤهله للتعبير عن قضايا وأصوات المجتمع بكافة طبقاته وشرائحه.

تاريخ مشرف

ويمتلك ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم تاريخاً طويلاً ومشرفاً من العمل الرياضي الذي ارتقى فيه درجات السلم وصولاً إلى ترأسه للاتحاد الآسيوي البارالمبي كأول عربي يحتفظ برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لدورتين متتاليتين، في إنجاز يحسب لرياضة أصحاب الهمم بالدولة.

سيرة ذهبية

ونجح العصيمي في رفع علم الإمارات عالياً في بطولات محلية وخليجية ودولية عديدة، لاعباً، حتى قرر في العام 2000 أن يتجه إلى العمل الإداري إلى جانب نشاطه الملحوظ في حقوق أصحاب الهمم، وموهبته في الإلقاء والخطابة وتقديم البرامج على الهواء مباشرة في إذاعتي دبي والشارقة، ويمتلك العصيمي برنامجاً تلفزيونياً مباشراً بعنوان «معاً نتكامل» والذي يقدمه على قناة نور دبي، ويتناول موضوعات عدة عن التعليم الدامج والصحة والبيئة والقضايا التي تهم المجتمع.

بالإضافة إلى انضمامه إلى الكثير من المبادرات المجتمعية، وإلقاء المحاضرات في المدارس والجامعات والمشاركة في المؤتمرات وقبل ذلك نبوغه المبكر في شبابه بترأسه لمجالس الطلاب، ومازال عطاء العصيمي مستمراً في خدمة رياضة أصحاب الهمم بالدولة والمساعدة في تطورها وتحقيق الإنجازات لها، وهو الآن يتطلع إلى تقديم شيء أكبر للوطن من خلال ترشحه في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.