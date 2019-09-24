اختتام عمليات التصويت خارج الدولة وسط إقبال لافت من الناخبين

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت سفارات وقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات المنتشرة في مختلف دول العالم، استقبال الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية، بعد اليوم الثاني من فترة التصويت خارج الدولة، وذلك لاختيار مرشحيهم القادرين على تمثيلهم ومناقشة قضاياهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، وسط إقبال لافت من المواطنين في الخارج.

وكانت عملية التصويت قد أسدلت ستارها بالخارج، في السادسة من مساء أمس، بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يتواجد فيها المركز الانتخابي، حيث سيتم وبمجرد غلق باب الاقتراع في المقار الانتخابية، إرسال قوائم المصوتين وأوراق الاقتراع إلى لجنة الفرز التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعلان النتائج عقب انتهاء يوم الانتخاب الرئيسي في الخامس من أكتوبر المقبل.

وكانت قد انطلقت، أول من أمس، مرحلة التصويت الخارجي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك عبر 118 مركزاً ومقراً انتخابياً منتشرة حول العالم، حيث بدأت هذه المقار باستقبال الناخبين من 10 صباحاً وحتى 6 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

توافد

واستمر توافد مواطنو الدولة لليوم الثاني للانتخابات ببعثة الدولة فى جنيف والتي يرأسها السفير عبيد سالم الزعابي سفير الدولة لدى الأمم المتحدة حيث أدلى المواطنون باصواتهم لاختيار مرشحيهم فى يسر وسهولة وذلك في ظل الترتيبات والتسهيلات التي اعدتها بعثة الدولة.

كما توافد مواطنو الدولة في فرنسا بأعداد كبيرة على مقر سفارة الدولة في باريس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 واختيار ممثليهم لعضوية المجلس في الدورة الانتخابية الرابعة على مدى يومين.

وأشرف علي الأحمد سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية بنفسه على العملية الإنتخابية يرافقه طارق الشحي وأحميد المنصوري من السفارة ، حيث جرى تجهيز المكتب الإنتخابي بالكامل بجميع الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية التي تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

آليات

وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن مجريات اليوم الأول لانتخابات المواطنين في الخارج سارت وفق ما هو مخطط له في جميع المراكز الانتخابية التي تم تجهيزها لتتناسب مع استقبال الناخبين، حيث لم تسجل أية شكاوى أو ملاحظات بشأن عمل وإدارة العملية الانتخابية. ونوهت اللجنة بأن التصويت في الانتخابات خارج الدولة يتم عن طريق نظام التصويت اليدوي، من خلال استخدام أوراق الاقتراع.

اطلاع

واطلع الدكتور خالد المزروعي مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في الوزارة على سير العملية الانتخابية الجارية في سفارات وقنصليات وبعثات الدولة في يومها الثاني والأخير، حيث انطلقت مرحلة التصويت خارج الدولة أول من أمس.

وأشاد بجهود الدبلوماسيين وموظفي السفارات والقنصليات والبعثات ودورهم الفاعل في إنجاح سير العملية الانتخابية خارج الدولة، مؤكداً تحقيق جاهزية كافة مراكز التصويت المنتشرة خارج الدولة، وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يواكب تطلعات قيادة دولة الإمارات التي تسعى دائماً للوصول إلى المراكز الأولى، ويتناسب مع مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات.

تسهيلات

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، حرصها على توفير جميع الخدمات والتسهيلات لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة من المشاركة الفاعلة في هذا الواجب الوطني، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، بمستوى الإقبال الذي حظي به اليوم الأول لعمليات التصويت خارج الدولة، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 دليل على الوعي السياسي لدى المواطن الإماراتي، وحرصه على المشاركة بفاعلية في اختيار الأفضل لعضوية المجلس والأقدر على نقل القضايا التي تهم المواطن.

وبيّن لوتاه أن الاستعداد الجيد لعمليات التصويت خارج الدولة، والتي تمت وفق أعلى معايير التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يسهم في تنفيذ عمليات التصويت في جميع المراكز الانتخابية خارج الدولة بيسر وسهولة.

دعوة

ودعت «الوطنية للانتخابات» المواطنين المتواجدين خارج الدولة من التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، والتوجه إلى البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات والمتواجدة في الدول التي يقيمون بها للتعبير عن رأيهم في اختيار ممثليهم من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي، والمشاركة في هذا الواجب الوطني.