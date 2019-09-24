استعراض التعاون الدفاعي بين الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في مكتبه بوزارة الدفاع، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وشريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

ورحب معاليه بوزير الدولة للإنتاج الحربي المصري وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وسبل دعمها وتطويرها، من أجل تحقيق المصالح المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.