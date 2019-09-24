مسؤولون: خطة عمل دبي خارطة طريق للجهات الحكومية

المصدر: متابعة: عماد عبدالحميد، وائل نعيم، شيرين فاروق، مرفت عبدالحميد

ثمّن مسؤولون اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خطة عمل إمارة دبي للتوطين، مؤكدين أن الخطة تعد خارطة طريق تسير عليها جميع الجهات الحكومية من أجل إيجاد الحلول لملف التوطين.

أولوية

وأكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن سياسة التوطين تمثل أولوية قصوى، ومقدمة أساسية لخطط الدولة بشكل عام ومدينة دبي على وجه التحديد، وعندما تحظى هذه السياسة بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فإن ذلك يعد دافعاً قوياً لتسريع وتيرة التوطين في مؤسساتنا، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من جميع الخبرات والكفاءات المواطنة، ومنحها الأولوية لتولي كافة المسؤوليات والمناصب، وقيادة العمل في مختلف المواقع والميادين.

وذكر أن هيئة الصحة بدبي تعكف حالياً على تطوير وتعزيز برامج التوطين وفق الاستراتيجية التي تتبنى تنفيذها لتسريع التوطين، وزيادة معدلاته في كافة التخصصات الطبية امتثالاً لما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وما أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأوضح القطامي أن الهيئة تنفذ حالياً حزمة من برامج استقطاب المواطنين، وذلك بطريقة احترافية ومسؤولة، من جانب فرق عمل مواطنة متخصصة، تحرص كل الحرص على جذب المزيد من العقول المواطنة للعمل في الهيئة في جميع التخصصات (الإدارية والطبية)، بجانب فرق أخرى تحرص بشدة على تهيئة بيئة العمل لتكون هي الأفضل، وتكون «صحة دبي» هي الأكثر جذباً للمواطنين دائماً.

وبيّن أن الهيئة تتبنى برنامجاً طموحاً لزيادة معدلات التوطين في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة التي تلبي احتياجات المستقبل، وهو برنامج (طب وعلوم)، الذي تنفذه للعام الرابع على التوالي، وتتلخص فكرته في استقطاب خريجي الثانوية العامة من المواطنين المتميزين لدراسة الطب في أعرق الجامعات والكليات، وذلك بمنحة دراسية متكاملة توفرها الهيئة لتحفيز أبناء الدولة على التفوق وعلى الالتحاق بمهنة الطب وغيرها من المهن المتصلة بالعلوم الصحية.

وأضاف أن الهيئة حرصت كذلك على تنفيذ برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي، الذي استفاد منه 73 طبيباً وإدارياً مواطناً منذ العام 2016، وذلك بغرض توفير عناصر مواطنة أكثر تميزاً في جميع التخصصات والمجالات.

مستقبل أفضل

وأكد عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن ملف التوطين يأتي في صدارة أولويات العمل الحكومي لإمارة دبي، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والرامية إلى خلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الملف يستمد أهميته الأساسية بارتباطه بشباب الوطن، وعلينا جميعاً أن نحرص على فاعلية تطبيق خطط التوطين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الاتحادية والمحلية مع القطاع الخاص لتحمّل هذه المسؤولية الوطنية.

وذكر أن خطة دبي في هذا الصدد تراعي التنافسية الشديدة في السوق، والتي تتطلب إعداد المواطنين بشكل يؤهلهم لشغل وظائف نوعية.

نقلة نوعية

من جهته قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تمثل خطة عمل إمارة دبي للتوطين التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نقلة نوعية لعملية التوطين في الإمارة، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث حددت الخطة الخطوات العملية لزيادة نسب التوطين كهدف استراتيجي أساسي يدعم النمو الاقتصادي بجهود أبناء الوطن، وسنعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تنفيذ هذه الخطة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة نسب التوطين».

خطة شاملة

بدوره قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تعمل البلدية على خطة شاملة تتضمن برامج لزيادة نسبة التوطين لحملة شهادتي البكالوريوس والثانوية العامة، بالإضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب المختلفة لهم، لافتاً إلى أن بلدية دبي دائماً مستعدة لتنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق رفاهية المواطنين وإسعادهم، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق هدف التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأردف أن خطة عمل دبي للتوطين تأتي في إطار تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يكون توفير وظائف للمواطنين أولوية دائمة في كافة القطاعات. وتابع: سنعمل على استقطاب أفضل الكوادر الوطنية والحفاظ عليها، كما سنرفع في خطتنا نسبة التوطين من إجمالي عدد الموظفين لدينا.

استراتيجية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعتبر توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خارطة طريق نهتدي بها في تطبيق خطة عمل إمارة دبي للتوطين.

ونحن منذ إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي نعمل على توطين كافة القطاعات الإدارية والمالية، وجميع الوظائف الهندسية والفنية وفق استراتيجية متكاملة تتضمن برامج ومبادرات مبتكرة لاستقطاب وتدريب وإعداد الإماراتيين في مختلف المجالات الهندسية والفنية، إضافة إلى توفير العديد من المنح الدراسية للطلبة الراغبين بإتمام دراستهم داخل وخارج الدولة في مختلف مجالات الطاقة.

وتابع: لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني الدولة لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية. وقد قطعت الهيئة شوطاً بعيداً في مجال توطين الوظائف، حيث تبلغ نسبة التوطين في الهيئة 86.67% في الإدارة العليا.





إسعاد المواطنين

من جهته، قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحرص على إسعاد المواطنين وتوفير كل سبل العيش الهانئ لهم، ويسابق الزمن من أجل توفير فرص عمل مناسبة لكل أبناء الإمارات.

وأضاف، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خطة عمل إمارة دبي للتوطين، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في مجال التوطين، يعد خارطة طريق تسير عليها جميع الجهات الحكومية من أجل إيجاد الحلول لملف التوطين.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي الذي أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو «وظيفة لكل مواطن» يعد حلاً جذرياً لمسألة التوطين، ومن خلال تحقيق هذا الهدف فلن يكون هناك أي إماراتي بدون وظيفة، وحقاً كما قال سموه، «نحن قادرون على تحقيق ذلك»، فكما قال سموه إن كوادرنا الوطنية هي أساس مسيرتنا التنموية وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن أولوية قصوى ولا تهاون في تحقيقها، وبالفعل فإن أبناء الإمارات أثبتوا جدارتهم في مختلف المجالات وفخورون بإنجازاتهم.

وأشار إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تبذل جهودها بالتعاون والتنسيق مع دوائر حكومة دبي من أجل إعطاء ملف التوطين في دبي دفعة قوية.

تضافر الجهود

بدوره قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، إنه يجب تضافر كافة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتنفيذ خطة عمل التوطين التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم وتمكين المواطن وإيجاد فرص عمل ملائمة لبرنامجه التعليمي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أيضاً مشارك رئيسي بجانب القطاع الحكومي في تحقيق أهداف هذه الخطة.

وأكد أن جمارك دبي تضع التوطين أولوية في استراتيجيتها.

تنمية بشرية

قال عبدالله البسطي: «انطلاقاً من سعيها المتواصل لتنفيذ استراتيجيات تنموية شاملة، تتماشى خطة العمل مع استراتيجية التنمية البشرية للمواطنين في دبي وخطة دبي 2021، وتهدف إلى رفد سوق العمل بالكفاءات التي تلبي الطموحات الحالية والمستقبلية، وتوفير الوظائف النوعية على المدى القصير والطويل، وخلق البيئة المواتية لتعزيز دور الكفاءات الوطنية ومواكبة الطموحات المستقبلية للإمارة».

حمدان بن محمد يعتمد خطة عمل إمارة دبي للتوطين