مواطنون: قيادتنا حريصة على توفير فرص عمل مناسبة لكل أبناء الدولة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة، أحمد يحيى

أكد مواطنون أن القيادة الرشيدة تحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة والعصرية التي تليق بأبناء الوطن، مشيرين إلى أن المواطن كان وسيظل المحور الرئيس الذي تقوم عليه حركة التنمية والتطور في الإمارات.

وقالوا: إن قيادتنا تسابق الزمن من أجل توفير فرص عمل مناسبة لكل أبناء الإمارات، ما يساهم في تحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاجتماعي لهم.

استقرار

وأكد عبد الله محمد حسن أن القيادة الرشيدة تحرص دائماً على التواصل مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول ناجحة لكل مشكلاتهم والتغلب عليها، مشيراً إلى أن توفير الوظائف يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاجتماعي لهم.

وثمن جهود إعداد دراسة وافية لسوق العمل لرصد احتياجاته والوقوف على تحديات ومعوقات عملية التوطين خلال السنوات الماضية، ما يطمئن الشباب الجدد الباحثين عن عمل، ويؤكد حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة لهم، كما يساهم في تقليل نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين، مضيفاً أن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في البحث عن السبل كافة التي تؤدي إلى توفير الخدمات الراقية للمواطنين.

تنمية شاملة

وأشارت هند شاكر إلى أن الوظيفة عامل أمان رئيسي، كما شكرت القيادة الرشيدة على اهتمامها بالمواطنين، مشيرة إلى أن الإمارات شهدت نقلة تعليمية كبيرة ويستطيع أبناؤها إنجاز الأعمال الموكلة إليهم، ويسعون إلى لعب دور رئيس في التنمية الشاملة والنهضة التي تعيشها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كفاءات

وأوضح خالد البناي أن قيادتنا الرشيدة تعمل على توفير مختلف الفرص الملائمة التي تضمن ارتفاع نسب التوطين في مختلف الجهات والمؤسسات، كما أن الخطط التي تم الإعلان عنها ستعمل على توفير برامج تأهيلية وتدريبية تضمن وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، وذلك للاستفادة من الكفاءات المواطنة.

وقال إن الشباب المواطن يتمتع بإمكانات كبيرة تجعله قادراً على العطاء في أي مكان، خاصة أن هناك تأهيلاً كبيراً له من خلال التعليم الراقي، والخبرات المكتسبة التي يحصل عليها من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية، مبيناً أن الاستفادة من هذه الطاقات هو ديدن عمل القيادة والحكومة الإماراتية في كل مكان وزمان.

جهود



وثمن صالح آل محمد قرارات القيادة الرشيدة في مجال التوطين والاهتمام بالكوادر والكفاءات الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التعليم الأكاديمي والتي تشمل تنويع الاختصاصات والمسارات التعليمية في الجامعات والكليات لتشمل مختلف المجالات التي يطلبها سوق العمل، ما يوفر خريجين مواطنين يحملون شهادات تغطي متطلبات الاحتياجات الوظيفية في مختلف المؤسسات.

وأكد أن اهتمام القيادة الرشيدة بالتوطين سيعكسه بلا شك اجتهاد المواطنين في تأدية واجباتهم الوظيفية ومساهمتهم في بناء وطنهم بكفاءة عالية ليكونوا على قدر الثقة الغالية والاهتمام الذي منح لهم.

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