حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس إقليم زنجبار

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا، والوفد المرافق له.وناقش صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع الضيف مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز علاقات التعاون في القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية، بما يخدم مصالح الطرفين ويُمكنهما من تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والطاقات التي يتمتعان بها.

وأشاد سموه، بالعلاقات القوية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات عموماً ورأس الخيمة بشكل خاص مع إقليم زنجبار، مشيراً إلى ضرورة العمل على تطوير هذه العلاقات ودفعها إلى مسارات أوسع وأرحب لاغتنام الفرص المواتية في مختلف المجالات، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات والروابط التجارية بين الطرفين.

من جانبه، عبّر الدكتور علي محمد شين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مؤكداً على قوة العلاقات التي تجمع بين الجانبين، ومعرباً عن حرص حكومة زنجبار على ترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية وتطويرها لتشمل العديد من القطاعات. كما أثنى على الدور الذي تضطلع به شركة «غاز رأس الخيمة زنجبار المحدودة»، وذلك انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لقطاعي النفط والغاز، معرباً عن قناعته الراسخة بأن هذا التعاون في مجالي التنقيب والإنتاج من شأنه إيجاد العديد من الفرص القادرة على الإسهام في دعم جهود التنمية في كل من زنجبار ورأس الخيمة.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد كبير من مديري العموم والمديرين التنفيذيين من مختلف دوائر وهيئات حكومة رأس الخيمة.

روابط

تحظى رأس الخيمة بروابط متينة مع إقليم زنجبار تُوجت بتوقيع هيئة غاز رأس الخيمة من خلال شركتها الدولية «غاز رأس الخيمة زنجبار المحدودة»، اتفاقية تعاون مشترك لإنتاج النفط والغاز مع حكومة زنجبار في أكتوبر من العام 2018، وبحسب الاتفاقية حصلت الشركة على حقوق التنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة بيمبا، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يوقعها الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي ضمن جمهورية تنزانيا عقب إقرار قانون التنقيب عن النفط والغاز في العام 2016.