«شؤون الرئاسة» تنعى السيد عبدالله بن محمد الهاشمي

المصدر: أبوظبي - وام

نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له بإذن الله السيد عبدالله بن محمد الهاشمي الذي وافته المنية صباح أمس. وقد أصدرت الوزارة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له بإذن الله السيد عبدالله بن محمد الهاشمي الذي وافته المنية صباح أمس.

مواساة

وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وإلى ذلك قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أمس واجب العزاء إلى أبناء وذوي المغفور له بإذن الله السيد عبدالله بن محمد الهاشمي وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الكرامة بأبوظبي.

‏وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.