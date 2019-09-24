إصداران جديدان في الدراسات القرآنية لجائزة دبي الدولية للقرآن

المصدر: دبي - البيان

أكد المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن وحدة البحوث والدراسات في الجائزة التي ترفد المكتبة الإسلامية بإصدارات مختلفة من الكتب في مجالات الدراسات القرآنيّة ودراسات السيرة النبوية والإعجاز العلمي في القرآن الكريم انتهت حالياً من طباعة إصدارين جديدين، الأول بعنوان: التبيان في شرح مورد الظمآن لأبي محمد عبدالله بن عمر الصنهاجي الشهير بابن آجطّا وهو في 4 مجلدات ويتناول شرحاً لأهم منظومة من منظومات علمي الرسم والضبط وهي منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للإمام الخراز رحمه الله، التي تضمنت خلاصة أمهات كتب الرسم بأسلوب سلس وألفاظ واضحة وعبارات دقيقة.

وقال: أما الإصدار الثاني فهو بعنوان: الوقف والابتداء من تأليف أبي الحسن علي بن أحمد محمد الغزّال النيسابوري وهو مؤلف من 3 مجلدات تتناول جانباً مهماً في الأداء القرآني وهو الوقف والابتداء ويوضح المواضع التي يجب أن يقف القارئ عندها أو يحسن، بما يتفق مع وجوه التفسير واستقامة المعنى ويحقق الهدف من القراءة وهو الفهم والإدراك.