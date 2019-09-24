ولي عهد عجمان يوقع على وثيقة المليون متسامح

المصدر: عجمان - وام

وقع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وثيقة المليون متسامح التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية في شهر أبريل الماضي استجابة لتوجيهات القيادة في تحقيق القيمة الفعلية للمسؤولية المجتمعية لعام التسامح.

وتأتي مشاركة سموه بتوقيع الوثيقة على هامش زيارته الأخيرة لمركز سعادة المتعاملين في منطقة عجمان التعليمية، بحضور علي حسن محمد مدير المنطقة، ومحمد المرزوقي رئيس قسم الخدمات المساندة بفرع عجمان لدار زايد للثقافة الإسلامية، وعدد من المسؤولين والموظفين في الجهتين.

إقبال

وأكد المرزوقي أن إطلاق الوثيقة التي لاقت إقبالاً واسعاً وحققت أكثر من نصف مليون مشارك جاء في إطار مبادرات متعددة تتبناها الدار ضمن مشروعها «إمارات التسامح»، سعياً لتحقيق الهدف المنشود من تسمية هذا العام «عام التسامح»، وتجسيداً لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيز وغرس قيمة التسامح لدى الجمهور المستهدف.