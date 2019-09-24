تعاون بين «كهرباء دبي» وشركة الشبكة الحكومية للصين

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمكتبه، كو واي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«شركة الشبكة الحكومية للصين» (State Grid Corporation of China)، بحضور الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الكحيل، وذلك على رأس وفد رفيع من الشركة. وتعد شركة الكهرباء الصينية المملوكة للدولة، أكبر شركة خدماتية في العالم، وذلك لبحث سبل ترسيخ أطر التعاون في مجالات الطاقة، لا سيما الطاقة النظيفة والمتجددة، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

وأكد سعيد الطاير على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع شركة شبكة الدولة الصينية، حيث ترتبط الهيئة والشركات الصينية الرائدة بشراكات استراتيجية في المجالات المتعلقة بالطاقة، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية.

حضر اللقاء من جانب الهيئة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تخطيط الطاقة والمياه.

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تربطها شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والشركات الصينية في المجالات المتعلقة بالطاقة، حيث تشارك شركات صينية كبرى عدة في مشروعات الهيئة، وخاصة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية - في موقع واحد - على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.