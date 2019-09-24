ثاني الزيودي: الإمارات رائدة عالمياً في التكيف مع تداعيات التغيّر المناخي

المصدر: نيويورك - البيان

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال ترؤسه لوفد الدولة في قمة الأمم المتحدة لـ«العمل المناخي 2019»، في مجموعة من الفعاليات العالمية الخاصة بمجالات الاستدامة والبناء والتشييد الصديق للبيئة، والحفاظ على الصحة العامة، وجودة الهواء، قدم خلالها شرحاً حول تجربة الدولة واستراتيجياتها المستقبلية في هذه المجالات ونموذج التنفيذ الفعال الذي تطبقه بالشراكة والتعاون مع كافة مكونات المجتمع.

وشملت الفعاليات التي شارك فيها معالي الدكتور الزيودي اجتماع الرابطة الدولية لقوانين البناء «شراكات من أجل طموحات: إطلاق الإمكانات الكاملة للعمل المناخي على المستوى المحلي».

بناء وتشييد

وقال معالي الدكتور الزيودي في كلمته خلال الاجتماع: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت خلال العقود الـ 4 الأخيرة من تحقيق معادلة التوازن بين النمو المتسارع في عدد السكان، والتنمية الاقتصادية، وحجم الطلب على الطاقة والمياه والغذاء والبنية التحتية وارتفاع معدل النفايات، وبين الحفاظ على البيئة واعتماد آليات مستدامة في التعامل مع موارد الطبيعة»، مشيراً إلى أنه في قطاع البناء والتشييد والإسكان الذي يمثل المساهم الأكبر عالمياً في البصمة الكربونية اعتمدت الإمارات معايير خضراء ومستدامة لضمان صداقة البيئة، وعملت خلال السنوات الماضية على اعتماد وتطبيق مفهوم المدن الذكية والمستدامة.

وأشار معاليه إلى أن هذه المعايير والآليات المستدامة في البناء والتشييد ساهمت في تصنيف الإمارات ضمن الدول الـ 10 الأفضل خارج الولايات المتحدة من حيث عدد المباني الحاصلة على شهادة LEED العالمية، كما تأتي الدولة في مقدمة دول المنطقة في تنفيذ المدن المستدامة عبر مدينة مصدر، والمدينة المستدامة في دبي.

جودة الهواء

وخلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لـ «تحالف المناخ والهواء النظيف» أكد معالي الدكتور الزيودي على أن رفع معدلات جودة الهواء تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة، لذا تم تضمينه كأحد العناصر والمستهدفات الرئيسة لرؤية الإمارات 2021 والتي تسعى لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية التي يمكن عبرها رفع معدلات جودة الهواء بطريقة متكاملة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

الصحة والمناخ

وأشار معالي الدكتور الزيودي خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية بعنوان: «تكيف أنظمتنا الصحية مع التغير المناخي وتلوث الهواء» على هامش قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي، إلى أن العديد من الأبحاث الحديثة أظهرت أن التغير المناخي وما يحمله من تداعيات يمثل التحدي الأكبر حالياً للصحة العامة للبشر في المقام الأول وللبيئة بشكل عام.

وقال معاليه: «إن التعامل مع هذا التحدي الكبير يتطلب التحرك المسبق وتكثيف جهود الاستثمار في التكيف مع تداعيات التغير المناخي»، لافتاً إلى أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على منظومة التكيف من دوره توفير 7 إلى 12 دولاراً من تكلفة الإغاثة وإعادة التأهيل التي تتسبب فيها الظواهر المناخية المتطرفة.

وحول الجهود المبذولة في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الصحة العامة، وقدرة القطاع الصحي على مواجهة تداعيات التغير المناخي أوضح معاليه: «أن وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع أعدت تقريراً متكاملاً حول تأثير تداعيات التغير المناخي على القطاع الصحي في الدولة، وخلصت منه إلى إمكانية تشكيل هذا التغير لـ 3 تحديات رئيسية هي: تأثير ارتفاع درجات الحرارة على القدرة الإنتاجية للأفراد، وعلى فئات المجتمع ممن يعانون من إشكاليات صحية مسبقة وبالأخص كبار السن والأطفال، واحتمالية ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بزيادة معدلات تلوث الهواء، وتضرر البنية التحتية للقطاع الصحي.

حلول مبتكرة

شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، في منتدى أعمال الطاقة، تحت عنوان «تسريع تحول الطاقة 2020 وما بعدها»، في جلسة حوارية تحت عنوان «الوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامةSDG7.. كفاءة الطاقة»، خلال أعمال قمة الأمم المتحدة لـ«العمل المناخي 2019».

وقال بن شعفار: «إنه يجب على الحكومات وضع سياسات قوية، والتخلي عن الحلول التقليدية لزيادة الطلب على خدمات تبريد المناطق، أما فيما يتعلق بالشركات فيجب عليها وضع خطط عمل وتمويل، واعتماد حلول مبتكرة في العمليات، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة لجذب المزيد من المتعاملين».