وزارة تنمية المجتمع تطلق منصتها التعريفية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، أمس، منصتها التعريفية في مركز النعيم سيتي سنتر في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، والتي تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بهدف الترويج لخدمات الوزارة ومبادراتها في العديد من مجالات العمل التنموية.

وأكدت منى خليل مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع، أن المنصة هي التجربة الثالثة للوزارة خلال العام الجاري، والتي تستهدف من خلال تلك المبادرة مختلف أفراد المجتمع في كافة مناطق الدولة، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات والبرامج والفعاليات التي توفرها الوزارة لكافة الفئات المستفيدة، لا سيما ما يختص منها باستقرار الأسرة، وتوعية الطفولة، ودعم كبار المواطنين، وتمكين أصحاب الهمم، ومساندة الشباب المقبلين على الزواج، وسواها من المجالات المجتمعية.

وأشارت إلى أن أهداف المنصة تتمحور حول زيادة نسبة وعي الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع، والتعريف والترويج لمبادرات الوزارة، وتفعيل الخدمات بشكل مباشر مع المتعاملين بما يمكنهم من إصدار بطاقات، والتسجيل في منصة التوظيف، والتسجيل في المنصة الوطنية للتطوع، مشيرة إلى أن 20 موظفاً في وزارة تنمية المجتمع يتناوبون للتعريف بخدمات الوزارة طوال 4 أيام في الفترتين الصباحية والمسائية.

تجارب

وأضافت: تأتي هذه المبادرة كثالثة تجارب الوزارة خلال العام الجاري، وذلك بعد منصة الوزارة التي أقيمت في «سيتي سنتر مردف» فبراير الماضي، وفي «سيتي سنتر عجمان» يونيو الماضي، والتي حققت نجاحاً كبيراً، حيث استقطبت في نسختها الماضية في عجمان 202 زائر متوسط أعمارهم 34 عاماً من مختلف إمارات الدولة من الأطفال والشباب والكبار من النساء والرجال، علاوة على عشرات الزوار التي استقطبتهم المنصة بنسختها الأولى في «سيتي سنتر مردف».