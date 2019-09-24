18 مريضاً استفادوا من مبادرة أنقذ حياة بـ«صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المرضى المستفيدين من مبادرة «أنقذ حياة» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مارس الماضي لمساعدة مرضى الفشل الكلوي (18) مريضاً حتى الآن من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وبكلفة تقديرية وصلت إلى (250) ألف درهم.

وأكد سالم محمد بن لاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي أهمية هذه المبادرة التي جاءت ضمن مبادرات الهيئة الإنسانية لمساعدة مرضى الفشل الكلوي غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن ذويهم.

وأوضح ابن لاحج أن المبادرة تستهدف المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بمستشفى دبي، بحيث تقوم الهيئة ومن خلال صندوق الصحة، بتغطية التكلفة العلاجية للمريض فيما يتعلق بإجراء عملية القسطرة الدائمة، والإقامة في المستشفى لمدة خمسة أيام، واجراء خمس جلسات غسيل دموي، وعمل الفحوصات المطلوبة قبل عملية الغسيل الدموي والمتعلقة بالكبد والإيدز ووظائف الكلى والكبد والهيموغلوبين.

مبادرات

وشدد على أهمية هذه المبادرة التي تأتي تعزيزاً لحزمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية لمساعدة المرضى غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية للأمراض المختلفة، وتخفيف الأعباء المالية والنفسية عن المرضى وذويهم، وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع في ظل وجود العديد من الأفراد والمؤسسات الخيرية الداعمة لمثل هذه المبادرات الإنسانية.

وقال مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي: إن كلفة المساعدات العلاجية للمريض الواحد من خلال هذه المبادرة تصل إلى نحو 14 ألف درهم، مشيراً إلى إجراءات الاستفادة من هذه المبادرة والمتمثلة بتقييم الحالة المرضية من قبل الطبيب المعالج، والحصول على تقرير طبي بالحالة المرضية، ودراسة الحالة الاجتماعية للمريض من خلال الأخصائية الاجتماعية في المستشفى، واستيفاء إثباتات عدم القدرة المالية على تحمل تكاليف العلاج، وتحويل الحالة الاجتماعية إلى مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، لأخذ الموافقات اللازمة على المساعدة في العلاج.