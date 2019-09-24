الشيخة فاطمة: الإمارات تؤمن بقدرات الأبطال من أصحاب الهمم وما يقدمونه للوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن دولة الإمارات وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بإمكانيات وقدرات كل الأبطال من أصحاب الهمم وكل ما يقدمونه للمجتمع والدولة.

وقالت سموها في تصريح لها بمناسبة إطلاق حملة «يومي أجمل معكم»، والتي يعمل عليها فريق المسرعات الحكومية من مختلف الجهات بهدف توفير منهجية مستدامة لدعم أصحاب الهمم: «إننا نؤكد ضرورة نشر ثقافة جديدة تتضمن بث روح الثقة ومواجهة التحديات لإحداث نقلة نوعية في التعامل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، لحمايتهم، إضافة إلى تسهيل خدماتهم، وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع».

وأضافت: «تسعى حكومة دولة الإمارات بشكل دائم إلى إيجاد مجتمع متجانس، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، من خلال استحداث السياسات وابتكار الخدمات التي تضمن لهم جودة حياة عالية، وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم».

وأشارت سموها الى أن كل تطور في الحياة تظهر له معوقات طبيعية لكن الإصرار على تخطي العقبات والوصول إلى الأهداف يحتاج إلى مضاعفة الجهد، ولذلك فإن جميع الوزارات والمؤسسات وكل فرد في المجتمع مدعو إلى أن يساهم لإحداث نقلة نوعية في المرحلة المقبلة.

نموذج وقدوة

إلى ذلك، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن دولة الإمارات هي النموذج والقدوة، في العالم كله، في دعم كل ما من شأنه، خدمة البشرية، وتعميق مبادئ الأخوة الإنسانية، وقال سموه: «إنني أعبر عن بالغ الامتنان والتقدير، وعظيم الشكر والاحترام، لسمو أم الإمارات، الوالدة الفاضلة، الشيخة فاطمة بنت مبارك، أعزها الله، ويشرفني كثيراً، أن أشير إلى مبادرتها الكريمة، بإطلاق الحملة الإعلامية، لدعم أصحاب الهمم في المجتمع، تحت شعار: «يومي أجمل مع أصحاب الهمم» إن هذه المبادرة الكريمة، إنما تضاف إلى مبادرات سموها الكثيرة والمستمرة، في كافة مجالات التنمية الإنسانية والمجتمعية، باعتبار أن سموها، هي القدوة والنبراس، والمثل الأعلى، في الإمارات وفي العالم، نتعلم منها دائماً، كيف نحقق كل الأهداف والطموحات إننا نشير اليوم بكل اعتزاز، إلى أن سمو الشيخة أم الإمارات، توجه دائماً، إلى تحقيق الرعاية الشاملة، لأصحاب الهمم، وتمكينهم من الإسهام الكامل، في مسيرة المجتمع، وكيف أن ذلك، يدعم قدرات الإمارات الحبيبة، نحو التقدم والتطور، وأخذ مكانتها المحورية، بين دول العالم أجمع ـ إن سمو الشيخة أم الإمارات.

إنما تنطلق في ذلك، من التزامٍ قوي، ببناء الإنسان، وتحقيق التكافل والترابط، بين جميع أبناء وبنات الدولة، وهو الالتزام القوي، الذي أرساه فينا، المؤسس العظيم، المغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه إن سمو أم الإمارات، إنما تنطلق في ذلك، أيضاً، ونحن معها، من قناعة كاملة، بأن إدماج أصحاب الهمم في مسيرة المجتمع، إنما هو جزء أساسي، من المبادئ والتقاليد العربية والإسلامية، التي تحث على تأسيس مجتمع ثابت الأركان، تتحقق فيه المشاركة المثمرة للجميع، وتتأكد فيه القيم الإنسانية النبيلة، التي تركز على حماية الحياة، ورعاية حقوق البشر، وتحقيق الخير والرخاء، في المجتمع والعالم».

وأضاف: «إن هذه الحملة الإعلامية، التي تدعو إلى الاحتفاء بأصحاب الهمم، إنما تنطلق كذلك، من هدف مهم، هو تعبئة جهود الحكومة، والشركات، والأفراد، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل التواصل الإيجابي، مع أصحاب الهمم، بما يسهم في تقدم المجتمع، وتأكيد مبادئ العطاء والتكافل، لدى الجميع ـ هذه، أيها الإخوة والأخوات، حملة مباركة، تدعو إلى أن يكون المجتمع دائماً، قادراً على استيعاب كافة أبنائه وبناته، وتوفير الحياة الكريمة والمنتجة، لهم جميعاً.

إنني أدعو الجميع، إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذه الحملة الإعلامية، بحيث يكون كل إنسان، دونما تفرقة أو تمييز، جزءاً من مسيرة الخير والرخاء، في هذا الوطن العزيز ـ إنني أدعو الجميع، إلى العمل معاً، كي تكون هذه الحملة بإذن الله، تجسيداً للمعدن الطيب، لأبناء وبنات الإمارات، الذين يحرصون دائماً، على إظهار أفضل ما لديهم من قيم ومبادئ، من خلال المشاركة والتضامن مع إخوتهم، في المجتمع والعالم».

مسرعات حكومية

وأطلق فريق عمل المسرعات الحكومية «حملة يومي أجمل معكم»، ضمن الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبمشاركة نحو 30 جهة حكومية وخاصة لإنجاز عدد من التحديات خلال 100 يوم في إطار تمكين وريادة المرأة.

ويأتي إطلاق الحملة ضمن أُولى أولويات حكومة دولة الإمارات بهدف استحداث أُسس مستدامة لدعم أصحاب الهمم ونشر ثقافة جديدة تتضمن بث روح الثقة ومواجهة التحديات لإحداث نقلة نوعية في التعامل معهم.

آلية عمل

تمثل المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع، لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي.