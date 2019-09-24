انطلاق «الملتقى العلمي العالمي» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم أعمال «الملتقى العلمي العالمي 2019» الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وتستمر أعماله حتى 26 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1800 شاب وشابة من داخل الدولة وخارجها.

وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى أن الملتقى العلمي العالمي يشكل منصة علمية عالمية رائدة للبراعم والشباب من داخل الدولة وخارجها ويعد تجمعاً لنخبة من العقول النيرة، حيث يطلق العنان لإبداعاتهم وابتكاراتهم ويسهم في إعداد علماء المستقبل.

وأشاد الشامسي بدعم قيادة الدولة الرشيدة للشباب وكذلك مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لتمكينه من تنظيم كافة البرامج والأحداث العالمية والمحلية وفق أعلى المعايير العالمية، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية سموه للحدث، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تقدم كافة أشكال الدعم والرعاية لشباب الوطن وتمنحهم الثقة الكاملة في قدراتهم.