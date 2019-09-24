«خليفة التخصصي»: نظام متكامل لفحص الأمراض المعدية

المصدر: رأس الخيمة- وام

اعتمد مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة نظاماً آلياً متكاملاً في فحوصات الحمض النووي (DNA) والحمض الريبوزي (RNA )، والتي تجريها مختبراته للكشف عن الأمراض المعدية.

وقال الدكتور دوكجين هونغ رئيس قسم المختبرات الطبية: إن المستشفى جلب أجهزة خاصة بإجراء هذه الفحوصات الخاصة بالأمراض المعدية، والتي يمكن من خلالها تحديد نوع مسبب المرض سواء كانت مسببات بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية بدقة، وذلك بطريقة آلية لتحقيق المزيد من الجودة وزيادة الدقة والسرعة في الحصول على النتائج لوضع خطة العلاج المناسبة والأكثر فاعلية. وأضاف أن المستشفى يجري نحو 115 ألف فحص مخبري شهرياً في أكثر من 400 نوع من الفحوصات للمرضى.