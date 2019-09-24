«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» ينظم رحلة عمرة للمسلمين الجدد

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن تنظيم رحلة عمرة للأزواج من المسلمين الجدد، وذلك بهدف غرس وتعزيز روح الأخوة الإسلامية بين المسلمين الجدد على تنوع جنسياتهم وخلفياتهم الثقافية، وتحقيقاً لأمنيتهم بزيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز المتواصلة لرعاية ودعم المسلمين الجدد في دبي وتماشياً مع مستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والداعي لدعم وتنمية أعمال الخير في دبي.