تحويل 40 موقفاً لحافلات النقل العام بأبوظبي إلى مواقف لمركبات الأجرة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز النقل المتكامل تحويل 40 موقفاً كانت مخصصة سابقاً لحافلات النقل العام، إلى مواقف لمركبات الأجرة، وذلك في عدد من المناطق الواقعة داخل جزيرة أبوظبي، في إطار جهوده المتواصلة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتنظيم المواقف العامة في إمارة أبوظبي وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

وأكد مركز النقل المتكامل في هذا الصدد: «أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير مواقف آمنة ومناسبة لتحميل وتنزيل مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة، وذلك في إطار خطة أشمل لإعادة توزيع بعض المواقف العامة، ما سيؤدي إلى زيادة مستوى رضا مستخدمي مركبات الأجرة العامة». مشيراً إلى أن المواقف الإضافية ستسهم في سهولة الحصول على مركبة أجرة في مناطق أكثر في المدينة.