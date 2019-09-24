المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع بلدية أبوظبي الشريك الاستراتيجي، بمشاركة كل من مركز شرطة الرحبة وبلدية الشهامة حملة لتنظيف قاع وشواطئ الباهية.

وتأتي الحملة ضمن حرص شرطة أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي وشركائهما الاستراتيجيين على توفير شواطئ نظيفة وذات معايير عالمية، وحماية البيئة البحرية من المخلفات والنفايات، والمحافظة على المظهر العام لشواطئ أبوظبي، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتطوير التعاون مع الشركاء في مجال المحافظة على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على غرس القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع والمتعلقة بالبيئة.