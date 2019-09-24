اختتام دورة دعم وسائل «التواصل» لجودة الصحافة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها جمعية الصحفيين الإماراتية بالتعاون مع المركز الدولي للصحفيين بواشنطن عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعم جودة الصحافة في نسختها الأولى في مقر نادي المراسلين الأجانب في مؤسسة تو فور فيفتي فور والتي ستنطلق نسختها الثانية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري بفندق شانغريلا شارع الشيخ زايد دبي.

وافتتح أعمال الدورة التدريبية عبدالله رشيد عضو مجلس الإدارة، بحضور الدكتور حسن قائد عضو مجلس الشرف الصحفي والإعلامي عبدالرحمن نقي أمين السر العام للجمعية وحسن عمران الشامسي عضو المكتب التنفيذي لفرع أبوظبي.

وقال عبدالله رشيد إن الحضور الكبير من الصحفيين الذين يمثلون كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة، هو سبب نجاح الدورة، ونهدف من التدريب إلى الارتقاء بمستوى الصحفيين وكفاءتهم في العمل الصحفي والإعلامي ليواكب التطور الهائل الذي يشهده الإعلام الحديث من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الذي يتواكب مع وسائل التكنولوجيا الحديثة.

تعاون

ومن جانبه عبر الإعلامي عبدالرحمن نقي أمين السر العام للجمعية عن تقديره للتعاون مع المؤسسات الإعلامية كما شكر قسمي الإعلام والاتصال الجماهيري في جامعتي الإمارات وعجمان لتعاونهم المثمر في إتاحة الفرصة لطلبة وطالبات الإعلام للالتحاق بالدورة ما كان له الأثر الأفضل في تعرفهم المباشر على المهارات الجديدة في وسائل التواصل الاجتماعي.