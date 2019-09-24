«صوتك ثقة وطن» في أم القيوين

تواصل لجنة إمارة أم القيوين مساعيها لحث المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة الإيجابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث قام أعضاء اللجنة بزيارة الجهات الحكومية في الإمارة وتوزيع مطوية (صوتك ثقة وطن) للمديرين العموم والموظفين والمواطنين في الإمارة، والتي تتضمن المعلومات الإرشادية التي يمكن أن يحتاجها الناخب عن الانتخابات وآليات التصويت، داعين المواطنين إلى التوافد على صناديق الانتخاب، إذ اعتبرت مشاركة الناخبين أكبر معيار لنجاح العملية الانتخابية.

وتضمنت المطوية رسالة إلى المواطنين، جاء نصها: «عزيزي المواطن، سوف تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة المقبلة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ما يتطلب منا جميعاً المشاركة بفعالية وإيجابية، والالتزام بهذا الواجب الوطني، للإسهام في نهضة وتطور الدولة في كل المجالات، ومن ثم فإن مشاركتك في الانتخابات واجبة لتدعيم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وصوتك أمانة لاختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي.