تعزيز التعاون بين «قضاء أبوظبي» ومحكمة الشعب الصينية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محكمة الشعب العليا بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون المشترك مع المؤسسات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية أواصر الشراكة الفاعلة للارتقاء بمنظومة العمل القضائي وإرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية الإقليمية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.

واطلع الوفد الصيني، برئاسة تشو تشيانغ، رئيس القضاة ورئيس محكمة الشعب العليا، خلال جولة في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، بحضور المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات ومديري القطاعات والإدارات، على الخدمات المتاحة في مراكز إسعاد المتعاملين ودورها في تسهيل إنجاز المعاملات.