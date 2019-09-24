«حماية» تحاضر في أضرار المخدرات لـ 700 طالب

المصدر: دبي - البيان

تفاعل نحو 700 طالب وطالبة في مدرسة جيمس الهندية بمنطقة القوز مع مُحاضرة الرقيب موسى جوليد في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والتي كانت بعنوان (قُل لا للمخدرات)، والتي نوّه خلالها للعديد من الجوانب القانونية والجزائية والتربوية والمسلكية للمخدرات بأنواعها، بالإضافة لمضار المخدرات من الناحية الاجتماعية والسلوكية، وكيف تتسلل لتصل لأيدي المتعاطين الذين يبدؤون بسلك طريق الهاوية فيضحون بأنفسهم ومستقبلهم، كما تناول الرقيب موسى السُبل الوقائية التي تقيهم خطر المخدرات بأنواعها من خلال رفع مستوى الثقافة والوعي الإدراكي وعدم الخضوع والانصياع لرفقاء السوء، بالإضافة إلى التعود بقول (لا) لأي شخص يُقدم مواد غير معروفة المصدر.

وأشار ممثل مركز حماية الدولي، بأن المنهجية الوقائية المتبعة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تندرج ضمن استراتيجية واضحة وهي أن المكافحة والضبط لن يأتيا ثمارهما طالما لم تُفعل الجوانب التوعوية في المدارس على وجه الخصوص والمجتمع بشكل عام.