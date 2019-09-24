4277 مهمة للتفتيش الأمني في شرطة أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة التفتيش الأمني (K9) بشرطة أبوظبي 4277 مهمة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، من بينها المشاركة في معرض الصيد والفروسية ومعرض ومؤتمر الدفاع الدولي ايدكس، ومعرض ومؤتمر ارينا، ومهرجان أم الإمارات ومسابقة شاعر المليون وتأمين المحكمة الاتحادية العليا وتأمين مسجد الشيخ زايد الكبير وتأمين جميع الفعاليات الرياضية وتأمين المرافق الحيوية والسواحل وتأمين المعرض الدولي للطيران الخاص وتأمين المهرجان المغربي وتأمين المؤتمرات والاجتماعات الدورية.

وركزت الإدارة جهودها على رفع كفاءة الكوادر الشرطية المتخصصة وتعريفهم بآخر المستجدات العالمية في تقنيات استخدام كلاب الهجوم ومهام التفتيش الأمني للكلاب البوليسية، كما نفذت نحو 70 مشاركة مجتمعية وتلقت 254 بلاغاً خلال الفترة نفسها.