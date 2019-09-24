احتفالات اليوم الوطني السعودي بمدرسة محمد نور

المصدر: دبي-البيان

احتفل طلاب مدرسة محمد نور بدبي باليوم الوطني السعودي الـ 89 بمجموعة من الفعاليات المتنوعة تعكس عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

وقالت كلثم السويدي مديرة نطاق بدبي إن شعب الإمارات يشارك إخوته في المملكة احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ89 باعتباره يوماً وطنياً واحداً للبلدين الشقيقين وهذا له دلالات كبيرة تعكس عمق وقوة العلاقة الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين.

وقالت ميمونة الجوهري مديرة المدرسة إن مدرستنا تشارك إخوتنا في المملكة العربية السعودية عيدهم الوطني لأننا شعب واحد يجمعنا الكثير من حيث العادات والتقاليد والتاريخ المشترك والمصير والمستقبل الواحد.

وأضافت إن شعبنا في المملكة يستحق التهاني والمباركة والمشاركة في فرحتهم كما عبر عن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد، نبارك لهم إنجازات تتسارع، وقيادة تبادر، وكفاءات تتسابق نحو العلياء، ونبارك للملك وولي عهده شعب التف حولهم وجموع بايعتهم ومليار ونصف المليار مسلم تقدر خدمتهم لقبلتهم».

وتضمن الحفل أناشيد وأهازيج وطنية إماراتية سعودية تعكس مشاعر الفرح والفخر بهذه المناسبة الغالية بمشاركة تلاميذ المدرسة والمدرسين وإدارتها وبعض من أولياء الأمور والضيوف.

كما استضافت المدرسة الشاعر السعودي عبدالله الحارثي حيث ألقى مجموعة من القصائد التي عبرت عن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعبين الشقيقين.