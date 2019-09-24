لا تأثير مباشر للعاصفة "هيكا" على الدولة

المصدر: وام

إزداد تعمق العاصفة المدارية "هيكا" في وسط بحر العرب وأصبح موقعها عند خط عرض 20.2 درجة شمالاً وخط طول 64.2 درجة شرقاً، وتتحرك بسرعة 26 كم/س وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 110 كم/س.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في بيان له أن تتطور العاصفة المدارية "هيكا" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى ويستمر بالتحرك إلى الغرب باتجاه السواحل العمانية وتكون سرعة الرياح حول المركز 120 – 130 كم/س خلال الـ 12 ساعة القادمة، ويضعف لاحقا ليصبح عاصفة مدارية عند اقترابه من السواحل الوسطى لعمان صباح يوم الأربعاء المقبل.. ولا يوجد تأثير مباشر خلال الثلاثة أيام القادمة.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي وقد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة خاصة صباح الأربعاء.