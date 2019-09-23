تركي الدخيل: العلاقات السعودية الإماراتية هرم راسخ

المصدر: وام

أكد تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة أن العلاقة السعودية الإماراتية تجسيد حقيقي للهرم الراسخ الذي يعكس وحدة الرؤى واتساق الأهداف لقيادتي البلدين الحكيمتين وشعبيهما اللذين تجمهما أواصر المحبة والقيم والأخوة والمصير الواحد، مؤكدا عظمة قيادتي البلدين اللذين يضعان المواطن السعودي والإماراتي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش احتفالات قصر الوطن باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية إن شعبي المملكة العربية السعودية والإمارات يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ89 باعتباره يوما وطنيا واحدا للبلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن احتفالات السعودية والإمارات معا بهذه المناسبة الغالية يحمل مدلولات كبيرة تعكس عمق وقوة العلاقة الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن تكريم وتقدير قيادة الإمارات الرشيدة لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي ليس بغريب على أبناء زايد الذين كرموا أهلهم وإخوانهم في المملكة وهو أيضا امتداد لشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي تم تدشينه قبل بضعة أشهر في أبوظبي والذي يبرهن على قوة الأسس المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

ونظم قصر الوطن اليوم احتفالا كبيرا احتفاء باليوم الوطني السعودي حضره تركي بن عبدالله الدخيل وكان في استقباله فيصل النعيمي مدير عام قصر الوطن وعدد من المسؤولين في البلدين.

حضر الاحتفال اليوم جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة وإليزابيث كاردوسو سفيرة لوكسمبورغ لدى الدولة وماسيمو باجي سفير سويسرا وأندريه لوتشينوك سفير بيلاروسيا وإرمال دريدا سفير جمهورية ألبانيا وسريف مجكانوفيتش سفيرة البوسنة والهرسك وأسامة نفاع سفير المجر لدى الدولة وأديلبك توليميروف مستشار سفارة جمهورية قيرغيزستان وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

واستهلت الفرقة الموسيقية التابعة لشرطة أبوظبي الاحتفالات التي أقيمت في قصر الوطن بعزف السلاميين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشاركت في المسيرة الكرنفالية دوريات شرطة أبوظبي وهي تحمل أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وفرقة الخيالة ودوريات الدراجات الهوائية فيما قدمت فرقة موسيقى الشرطة معزوفات وطنية وتراثية.

وتضمن الحفل أناشيد وأهازيج وطنية إماراتية سعودية تعكس مشاعر الفرح والفخر بهذه المناسبة الغالية بمشاركة زوار قصر الوطن بينما شارك السفير السعودي لدى الدولة في رقصة العرضة التقليدية وتواصلت بعد ذلك الاحتفالات مع فرقة دبا الحربية التي رددت الأناشيد والأهازيج على وقع الرقصات الشعبية والتراثية السعودية.

من جانبه عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة عن سعادته بالاحتفاء مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89 وتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بهذه المناسبة الغالية متمنيا دوام التقدم والازدهار والرخاء للمملكة في ظل قيادتها الحكيمة.

وقال " ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية نستذكر مسيرة المملكة وعلاقاتها العربية ودورها العربي والإسلامي والدولي وما يربطها بالمملكة الأردنية الهاشمية على مستوى القيادة والشعب من علاقات أخوية راسخة".

وأضاف " ما لمسناه من خلال الاحتفالات والتحضيرات للاحتفاء باليوم الوطني السعودي يؤكد أن هذه المناسبة الغالية تخص الإمارات كما تخص السعودية ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وهو تجسيد حي يعطي إشارة واضحة على أهمية العلاقات السعودية الإماراتية".

من جانبه هنأ سفير المجر لدى الدولة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني الـ89 مشيرا إلى أن الاحتفالات التي نشهدها باليوم الوطني السعودي تعكس العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وروابط الأخوة الممتدة في أعماق التاريخ مؤكدا دور المملكة المؤثر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شهد زوار قصر الوطن العروض الاحتفالية والرقصات الاحتفالية والشعبية التي أدتها الفرقة أمام الجمهور على مدار اليوم.