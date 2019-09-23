محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وبحث سموه والرئيس الإندونيسي - خلال الاتصال الهاتفي - علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا و يعزز تقدم البلدين وازدهارهما.

وتناول الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.