وزارة الصحة تصدر تعميماً مهماً بشأن الأدوية المحتوية على مادة الرانيتيدين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لجميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، تبلغهم عن التعليق الاحترازي لتسجيل جميع المنتجات التي تحتوي على مادة "رانيتيدين" مع تعليق استيرادها وتوزيعها، على أن لا يتم السحب حتى يتم التأكد من نسبة NDMA من السلطات العالمية، وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، هيئة الدواء الأوروبية، وهيئة الصحة الكندية المتعلقة بتلوث المنتجات المحتوية على مادة الرانيتيدين بشائبة NDMA (N-nitrosodimethylamine)المصنفة كمادة قد تكون مسرطنة للإنسان وذلك بناءً على نتائج الاختبارات المعملية.

وأوضح التعميم الذي وقّعه الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أن الوزارة لا توصي المرضى بالتوقف عن تناول دواء رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء، كما يعالج الحالات التي تنتج فيها المعدة الكثير من الحمض.

ويدعو التعميم المرضى الذين يرغبون في التوقف عن استخدام المنتج بسبب احتمالية التلوث، إلى مراجعة أخصائي الرعاية الصحية وذلك لاستبدال المنتج بدواء آخر، وذلك تماشياً مع توصية الهيئات العالمية المعنية بالدواء. علما بأن عدداً من هذه المنتجات مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشارت الدكتورة رقية البستكي، مدير إدارة الدواء في الوزارة، إلى أن التعميم جاء بعـد الاطلاع علـى الإجراءات التي اتبعتها الجهات الصحية العالمية كهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الهيئة الأوروبية للأدوية وهيئة الصحة الكندية، ودعت المرضى إلى التواصل مع الوزارة في حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات المذكورة أعلاه، وذلك عبر هاتف: 2301448 -04 04 أو البريد الالكتروني: pv@moh.gov.ae، أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق UAERADR كما يمكن الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التواصل الدائم مع المصانع الدوائية المحلية والعالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية، وفي حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية تقوم على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية، بضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها أصولاً حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ومتابعة تنفيذ التعاميم مع وكلاء الشركات للتأكد من التطبيق، وذلك في إطار استراتيجيتها بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.