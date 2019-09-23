شرطة أبوظبي تستقبل الأشقاء السعوديين بالورود والهدايا في منفذ الغويفات

المصدر: أبوظبي – البيان

استقبلت إدارة شرطة أمن منفذ الغويفات بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبو ظبي، الأشقاء السعوديين القادمين إلى المنفذ بالورود والحلويات والهدايا الرمزية، ابتهاجاً بمناسبة يوم المملكة الوطني التاسع والثمانين، والذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وشارك في الاستقبال مركز جمارك الغويفات الحدودي بمنطقة الظفرة.

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، بذكرى اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر، وعبر الأشقاء السعوديون عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.