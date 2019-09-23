"الوطني للأرصاد": لا تأثير مباشرا للعاصفة المدارية "هيكا" على الدولة

المصدر: وام

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا تأثير مباشرا للعاصفة المدارية "هيكا" على الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر المركز في بيان له أن العاصفة المدارية " هيكا " التي تقع في وسط بحر العرب عند خط عرض 20.4 درجة شمالا وخط طول 65.7 درجة شرقا تتحرك بسرعة 17 كم/ س وتقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض 65-75 كم/س يصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز أن تستمر العاصفة المدارية بالتحرك باتجاه الغرب في اتجاه السواحل العمانية وتكون سرعة الرياح حول مركز العاصفة 70 - 85 كم/س خلال الـ 48 ساعة القادمة وتضعف العاصفة المدارية عند اقترابها من السواحل الجنوبية لسلطنة عمان صباح يوم الأربعاء القادم و تتحول إلى منخفض مداري.

كما توقع أن يرتفع منسوب بحر عمان على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي ما قد يؤثر على المناطق المنخفضة خاصة صباح " الأربعاء".