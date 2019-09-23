وزارة شؤون الرئاسة تنعي السيد عبدالله بن محمد الهاشمي

نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له السيد عبدالله بن محمد الهاشمي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقد أصدرت الوزارة البيان التالي ..

// بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" . صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له السيد عبدالله بن محمد الهاشمي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون."