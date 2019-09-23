احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ89

الإمارات تفتتح شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبوظبي

المصدر:
  • أبوظبي - أحمد سعيد
التاريخ:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية، ، وتركي الدخيل السفير السعودي لدى الدولة.

وجاء ذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89.

كلمات دالة:
  • شارع الملك سلمان،
  • أبوظبي،
  • اليوم الوطني السعودي
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى