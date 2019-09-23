الإمارات تفتتح شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية، ، وتركي الدخيل السفير السعودي لدى الدولة.

وجاء ذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89.

عزف الفرقة العسكرية الموسيقية خلال حفل افتتاح "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" في العاصمة #أبوظبي تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89#اليوم_الوطني_السعودي_89 #معاً_أبداً #السعودية_الإمارات_معاً_أبداً pic.twitter.com/dIYyzn8F2G — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019