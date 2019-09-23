سلطان الجابر: العلاقات السعودية الإماراتية حجر الزاوية في استقرار المنطقة وازدهارها

المصدر: وام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام أن العلاقات السعودية الإماراتية تشكل نموذجاً أخوياً يحتذى به في العمل العربي المشترك، وذلك نظراً للرعاية والاهتمام الكبيرين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وتقدم معاليه - في تصريح بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89 - بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكداً أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة نابع من القلب ويجسد علاقات الأخوة التي تجمعنا مع الأشقاء في المملكة، وأن هذا اليوم يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها المملكة في مختلف المجالات والميادين.

وقال معاليه: تمضي المملكة العربية السعودية الشقيقة قدماً في ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، نظراً لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات ضخمة، أهلتها لأن تكون لاعباً رئيساً على الساحة العالمية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية، والجهود الكبيرة التي يبذلها السعوديون في مختلف مواقعهم.

وأضاف معاليه أن العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين تشكل حجر الزاوية في استقرار المنطقة وازدهارها، وضمان أمنها وأمانها، ورفاه شعوبها، حيث كان لهذه العلاقة انعكاسات إيجابية مباشرة على العديد من القضايا والملفات التي تهم البلدين والمنطقة بشكل عام.

وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن العلاقة السعودية الإماراتية تستند إلى أسس قوية وجذور ضاربة، إذ أن الشعبين الشقيقين يجمعهما رابط وثيق، وإيمان قوي بقيم التكاتف والتلاحم وأن الهدف واحد والرؤية واحدة والمصير مشترك.