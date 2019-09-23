«قضاء أبوظبي» أفضل مستخدم لتقنيات الخدمات

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت دائرة القضاء في أبوظبي، جائزة أفضل استخدام للتقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي في التحول الرقمي MLT، وذلك خلال ملتقى CX customer Experience week Middle East، الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن حصول دائرة القضاء على جائزة أفضل استخدام للتقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه لمواكبة التطورات التكنولوجية، واستخدام أحدث التقنيات، لضمان تقديم الخدمات القضائية والعدلية، وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال المستشار العبري، إن الفوز بهذه الجائزة، يأتي تتويجاً لجهود دائرة القضاء في تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالأنظمة والإجراءات المطبقة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات والارتقاء بالأداء.

وأضاف أن الجوائز التي تحصدها دائرة القضاء في مختلف القطاعات، عبر المشاركة في العديد من المنافسات على المستويين الإقليمي والعالمي، تبرهن على أهمية التخطيط العلمي، والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة، وغرسها لقيم التميز، إلى جانب التفاني والإخلاص من قبل جميع الموظفين.

وقال أحمد إبراهيم المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، رئيس فريق عمل التحول الرقمي، أن الفوز بهذه الجائزة، يؤكد المكانة التي تحظى بها الدائرة، كما يشكل حافزاً لتقديم المزيد من الإنجازات.