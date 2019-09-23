الفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان يناقش سبل تطبيق «رسالة الموسم»

المصدر: دبي - البيان

عقد الفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان بالدولة اجتماعه بديوان وزارة تطوير البنية التحتية في دبي، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تهم القطاع، كما تطرق المجتمعون إلى محاور رسالة الموسم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسبل تطبيقها بما يخدم توجه الدولة ويحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين.

وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات الإسكانية في الدولة وأعضاء الفريق التنفيذي من مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، أن الاجتماعات الدورية للفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبهدف وضع خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات 2021، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

تعاون

ولفت إلى أهمية العمل المشترك بالتعاون مع مختلف الشركاء والمعنيين في قطاع الإسكان لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية في مجال تعزيز مؤشرات الإسكان وتحقيق السعادة لمواطني دولة الإمارات، موضحاً أن قطاع الإسكان يحتل الأولوية في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من المسكن بتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية وبما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن.

من جانبها قالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان: «هدفنا من اللقاءات المتواصلة تحقيق التكاملية ووضع الحلول والتصورات للتحديات التي تواجه محور البنية التحتية والإسكان»، كما أثنت في الوقت ذاته على التعاون الكبير للجهات الاتحادية والحكومات المحلية، والذي أثمر إنجازات كبيرة في تطوير خدمات بنية تحتية استثنائية، لافتة إلى أن التنسيق والتعاون المستمر ساهم في وضع الخطوط العريضة في سبيل ترسيخ أسس العمل الحكومي المستقبلي وفق منظومة مشتركة توائم بين الجهد الاتحادي والمحلي.

وفي نهاية الاجتماع قام الفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان بالدولة، بالاحتفاء ببرنامج الشيخ زايد للإسكان وتهنئته لاختيار مركز إمارة رأس الخيمة لخدمة المتعاملين التابع للبرنامج، ضمن أفضل 5 مراكز خدمة على مستوى دولة الإمارات، مشيرين إلى أن هذا الاختيار يمثل قفزة نوعية للخدمات الإسكانية ودافعاً رئيساً لغيره من الجهات ذات العلاقة للتميز بخدماتها بما يحقــق الســعادة وجــودة الحيــاة لمواطــني دولة الإمارات العــربية المتحــدة.