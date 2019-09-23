هالة بدري: الفخر عنوان المناسبة

المصدر: دبي - البيان

وجهت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي باقات تهنئةٍ عطِرة لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها بمناسبة يومها الوطني الـ89، مؤكدةً أن الفخر عنوان هذه المناسبة، وأن القلب الإماراتي يخفق فيها بكل الحب، وقالت: «نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل خليجي وعربي، وتتزين دولتنا للاحتفاء بهذا الحدث المهم، لنشارك أشقاءنا في المملكة فرحتهم في هذا اليوم الذي يحكي مسيرة نجاح رائدة وإنجازات خالدة في مختلف المجالات، وتتجلى أسمى معاني المحبة والأخوة التي تجمعنا، لنمضي على نهج الوحدة الذي ارتضيناه، متجهين نحو مستقبلٍ ومصير مشترك يأخذنا إلى الصدارة».

وأشارت هالة بدري إلى عمق العلاقات الثقافية والاجتماعية المشتركة التي تربط بين الدولتين، مؤكدة أن التضامن بينهما أصبح قدوة تعكس الفكر الخلاق لقيادة كل منهما، وقالت: «نسير مع السعودية خطوة بخطوة، يجمعنا فكرٌ ثقافي واحد، وسنكمل خطانا معاً نحو مزيد من التلاحم».