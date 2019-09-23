عروض ألعاب نارية وحفلات غنائية في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تُنظم مساء اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر، في دبي، عروض مميزة للألعاب النارية في العديد من المواقع حول المدينة في إطار احتفالات «دانة الدنيا» باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.

ويمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية في «ذا بوينت» في نخلة جميرا، حيث تنطلق مساءً عند الساعة 8:30 على الخلفية الرائعة لفندق ومنتجع أتلانتس. كما يمكن لزوار ذا بوينت الاستفادة من العروض الخاصة التي تقدمها المطاعم والمتاجر ومواقع الترفيه الأخرى احتفالاً بهذه المناسبة.

«ذا بيتش»

وتنطلق عروض الألعاب النارية في تمام الساعة 9 مساءً في ذا بيتش بمنطقة جيه بي آر - شارع شاطئ جميرا، حيث يمكن للباحثين عن وجهة للاسترخاء والاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، التوجه إلى ذا بيتش من مراس مع العائلة والأصدقاء للاستمتاع بكل ما تقدمه لهم المطاعم والمتاجر في هذه الوجهة الشاطئية الخلابة.

«بلوواترز»

كما تشهد جزيرة بلوواترز عرضاً مبهراً آخر للألعاب النارية ينطلق عند الساعة 8:30 مساءً، حيث يمكن لجميع زوار بلوواترز الاستمتاع بالأنشطة الاحتفالية الأخرى التي ستقام بهذه المناسبة الكبيرة.

نجوم «دبي مول»

وبالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، يواصل دبي مول الترحيب بزواره بإطلالات مميزة لنجوم سعوديين، بالإضافة إلى الاستعراضات الفنية التراثية الشعبية، حيث تمت إقامة منصتين في كل من دبي مول وسوق البحار. وأحيا الحفل الأول أمس الفنانان إسماعيل مبارك، ورامي عبدالله، من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء، بينما يقام الحفل الثاني اليوم في التوقيت ذاته، ويحييه النجم فؤاد عبدالواحد.