بيت الشعر في دبي يحتفي باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي - البيان

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومشاركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة أفراحها باليوم الوطني الـ 89، نظَّم بيت الشعر في دبي، التابع للمؤسسة، وبالتعاون من «لا مير»، أمسية شعرية مميزة على شاطئ «لا مير» بالجميرا، بحضور جمهور غفير. وشارك في الأمسية شعراء إماراتيون وسعوديون تغنوا بحب الأوطان، وأشادوا بإنجازات المملكة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين. وقدم الأمسية الشاعر والإعلامي أحمد الشراري، الذي أبهج الجمهور بحضوره وأدائه، بمشاركة الشعراء: سيف المنصوري، ومذكر الحارثي، من الإمارات، وتهاني التميمي من السعودية، الذين أتحفوا الجمهور بأجمل القصائد التي تحيي هذه المناسبة العزيزة.

محتمين بالظفر

وبدأ الأمسية سيف المنصوري، حائز بيرق شاعر المليون للموسم السادس، بقصيدة رائعة جاء فيها:

زان القصيد اللي كبارٍ تحاياه

وغدا دويّـه بالتراحيب مقرون

من تحت راياتٍ.. مع سهيل والياه

وريح الوفا.. تخفق بها في فضا الكون

أما الشاعر مذكر الحارثي فشارك بقصائد وطنية، جاء في إحداها:

عز يا دار الملوك أهل العوايد

‏ الله يديمك فخر وارقي سنودي

عشتي بعز وفخر في ظل قايد

في ذرى بشته أمن شعبه يسودي

أما الشاعرة السعودية تهاني التميمي فقالت في إحدى قصائدها:

أنا من اللي ما خدش صيتهم شي

من نجد حره وامدح أحرار زايد

من ديرة ابن سعود والعز والضي

صغيرهم يوم الوغا جاك قايد

يا حي مدحي للإمارات يا حي

وقفاتهم ما هزها كل كايد

واختتم الشاعر أحمد الشراري الأمسية بقصيدة، قال فيها:

يا خــــــادم البـيـتـيـن والمجد ما مال

تردف لــه كفوف من الله سعدها

يوم أنها شبت من الجـــــــال للجال

شف ديرتك وشلون وفت عهدهـا

قدمت من وجهك بياضه ولك نـــال

طمــوح نفسـك يوم غيرك فقدهـا

وفي ختام الأمسية قام سيف المنصوري، مستشار المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية بتكريم الشعراء المشاركين.