المحكمة الاتحادية العليا ونظيرتها بالصين توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت المحكمة الاتحادية العليا ونظيرتها بجمهورية الصين الشعبية مذكرة تفاهم، بهدف بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين، وتحقيق مستوى عال من التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد القضائي الصيني للمحكمة العليا بأبوظبي، أمس، حيث وقع الاتفاقية من جانب المحكمة الاتحادية العليا المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة، وعن الجانب الصيني تشو تشيانغ رئيس القضاة، رئيس محكمة الشعب العليا، بحضور عدد من القضاة والمسؤولين، وني جيان السفير الصيني لدى الدولة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.