أمل القبيسي تبحث تعزيز العلاقات مع الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها تشو تشيانغ رئيس القضاة، رئيس محكمة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية ما وصلت إليه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من تطور ونماء بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالله المحرزي، وجاسم النقبي، وعلياء الجاسم، أعضاء المجلس، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأشادت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ورئيس القضاء رئيس محكمة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية، بما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من دعم وتوجيه من قيادتي البلدين الصديقين، والنتائج التي تتحقق من الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، والتي عكست الأهمية التي يوليها البلدان في تطوير الشراكة الاستراتيجية عبر توطيد أواصر التعاون، وتوقيع العديد من مذكرات واتفاقيات التفاهم التي شملت كافة المجالات الحيوية.

ورحبت القبيسي برئيس القضاء رئيس محكمة الشعب العليا في الصين والوفد المرافق، مؤكدة أهمية هذه الزيارة للإمارات وللمجلس الوطني الاتحادي التي تدل على مدى متانة وقوة علاقات الصداقة التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الصديقين، مثمنة ما وصلت له العلاقات البرلمانية من تطور ملحوظ لتجسيد رؤية البلدين حيال مختلف أوجه التعاون.