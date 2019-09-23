«الأرصاد»: منخفض مداري شرق بحر العرب ولا تأثير على الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تشكل منخفض مداري في شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية وموقعه عند خط عرض 20 درجة شمالاً وخط طول 69.0 درجة شرقاً، ويتحرك بسرعة 15 كم/‏س وتقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض 45 -55 كم/‏س يصاحبه سحب ركامية ممطرة. وتوقع المركز تعمق وتحرك المنخفض المداري باتجاه غرب - شمال غرب إلى وسط بحر العرب خلال الـ24 ساعة المقبلة، ويستمر تعمقه ليصل إلى حد العاصفة المدارية خلال الساعات 48 المقبلة. ونوه المركز بأنه لا يوجد تأثير مباشر في الإمارات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.