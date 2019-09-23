انطلاق المؤتمر العالمي للصيدلة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس فعاليات الدورة 79 للمؤتمر العالمي للصيدلة والعلوم الصيدلانية في العاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومحمد حمد الهاملي، وكيل الدائرة. وشهد المؤتمر الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» مشاركة فعالة من الصيادلة وخبراء الصيدلة من مختلف أنحاء العالم. وتم خلال المؤتمر إطلاق الاتحاد الدولي للصيدلة متمثلة في رئيسها دومينيك جوردان للاستراتيجية الجديدة لمشهد الصيدلة العالمي، التي تهدف إلى تسليط الضوء على التطور الملحوظ في مجالات العلوم والممارسات التعليمية الصيدلانية.

نتائج

وأشار جوردان إلى معالم استراتيجية «الاتحاد الموحّد» في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات الدورة 79 للمؤتمر العالمي للصيدلة والعلوم الصيدلانية، وتطرق للنتائج المرجوّة من الاستراتيجية التي تشمل إتاحة مختلف الشرائح السكانية للوصول إلى العلاجات الدوائية.

وأضاف أن كافة الصيادلة وعلماء الصيدلة والمعلمين في هذا المجال يلعبون دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج وفي الإسهام بمسيرة تطور المهنة في شتى أنحاء العالم.

وأوضح أنه يتعين على كافة الأخصائيين الصيدلانيين التأقلم مع التحديات الجديدة، فضلاً عن تأدية أدوار متكاملة بوصفهم شركاء متّحدين ضمن نظام الرعاية الصحية.

وقال إن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الصيادلة بامتياز، لافتاً إلى الدور المهم الذي يمكن للصيادلة تأديته في إطار جهود معالجة أكبر 10 تهديدات على الصحة العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.