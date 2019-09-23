أكاديمية شرطة دبي تطلق مختبر السعادة للعام 2019

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، إطلاق مختبر السعادة لعام 2019، في نادي الضباط بالأكاديمية، بحضور مديري الإدارات الفرعية والضباط وأعضاء هيئة التدريس والمدربين وضباط الصف والأفراد والمدنيين، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على إسعاد موظفيها.

بدأت فعاليات انطلاق مختبر السعادة بعرض فيلم قصير يسجل المناسبات السعيدة ومنها حفل تخريج الدفعة السادسة والعشرين من عام 2018م. وقال العميد الدكتور السويدي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الانطلاق، إن هذا المختبر يهدف إلى إيجاد بيئة وظيفية تشجع على العطاء والتميز والإبداع، وشحذ الهمم وتحريك الطاقات نحو تقديم الجديد والمبتكر، مشيراً إلى أن الاحتفال بانطلاق المختبر يتضمن تكريماً لكل من قدم خدمات جليلة لهذا الوطن في هذه المؤسسة التعليمية العريقة، وساهم في دعم مسيرة التميز والريادة.

وأثنى العميد السويدي على كل الجهود المبذولة لدعم مسيرة التميز لأكاديمية شرطة دبي، مؤكداً تقديره البالغ للجهود الدؤوبة من قبل كل مرتب الأكاديمية، والتي كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة التميز الأكاديمي، موضحاً أن التكريم يأتي تنفيذاً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في تحفيز وتقدير الذين يعملون بتفانٍ لتحقيق أعلى درجات التميز والتفوق المؤسسي، متمنياً أن يستمر الجميع بالسير قدماً نحو النجاح والتقدم.

وفي الختام تفضل مدير الأكاديمية بتوزيع الجوائز العينية على الحضور.