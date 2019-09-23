104 نزلاء اعتنقوا الإسلام في «إصلاحية عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

حققت جائزة الشيخ عبد الله بن حميد النعيمي للقرآن الكريم إنجازاً متميزاً في مسيرتها التربوية والتعليمية لخدمة القرآن الكريم، إذ بلغ عدد المستفيدين 9718 نزيلاً منذ إنشائها عام 2004، في حين بلغ عدد النزلاء الذين اعتنقوا الإسلام في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان 104 نزلاء.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة عجمان ومركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، دعماً للجهود المتواصلة لتأهيل نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وإصلاحهم وغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم.

وقّع الاتفاقية اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ومن طرف المركز وقّعت الشيخة عزة بنت عبد الله بنت راشد النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان. وأوضح قائد عام شرطة عجمان أن الاتفاقية تعزز دور جائزة الشيخ عبد الله بن حميد النعيمي للقرآن الكريم، مشيداً بالتعاون المتبادل بين الجهتين لإصلاح وتأهيل النزلاء في المؤسسة، إيماناً بأن كتاب الله العزيز خير معين على تقويم السلوك الإنساني لنزلاء المؤسسة، وسعياً لجعل النزيل إنساناً صالحاً في نفسه نافعاً في مجتمعه، ليكون القرآن الكريم نقطة الانطلاق للتغيير نحو الأفضل.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله بنت راشد النعيمي: إن توقيع الاتفاقية جاء تنفيذاً لقرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، بإنشاء وحدة تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسة العقابية والإصلاحية، دعماً لمبادرات تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسة الإصلاحية والعقابية، وتعزيزاً لسياسات التعاون التي تنتهجها القيادة الرشيدة.