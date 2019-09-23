وفد «الداخلية» يختتم مشاركته بـ«حقوق الإنسان» في جنيف

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم وفد وزارة الداخلية مشاركته في الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، واطلع الوفد أثناء زيارته على آلية العمل في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتعرف على الآلية المتبعة في إدارة جلسات المجلس والتفاعل بين خبراء اللجان ووفود الدولة المعنية أثناء مناقشتها للاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان.

كما زار الوفد عدداً من الجهات، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقر الدائم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، وحضر ورش عمل ومحاضرات قدمها خبراء بعثة الدولة في مجالات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات العلاقة، في إطار الاطلاع على الجهود المبذولة ضمن العمل الإنساني في جنيف.

وأكد العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورئيس الوفد، أن الوزارة مستمرة في تأهيل منتسبيها في مختلف مجالات حقوق الإنسان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الشرطية بالاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية، لتكون مؤهلة بجميع القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وقال إن الوزارة تحرص على نشر وتنمية الوعي بأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف.